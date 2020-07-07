Endonezya'da hava yolu şirketi Lion Air 2 bin 600 kişiyi işten çıkaracak
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Endonezya'da hava yolu şirketi Lion Air 2 bin 600 kişiyi işten çıkaracak

Endonezya'da hava yolu şirketi Lion Air, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının faaliyetlerini etkilemesi nedeniyle 2 bin 600 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

Endonezya'da hava yolu şirketi Lion Air 2 bin 600 kişiyi işten çıkaracak
07.07.2020 06:09 | Son Güncelleme: 07.07.2020 06:09

Endonezya'da hava yolu şirketi Lion Air, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının faaliyetlerini etkilemesi nedeniyle 2 bin 600 çalışanının işine son vereceğini açıkladı.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, Lion Air Sözcüsü Danang Mandala Prihantoro, yaklaşık 29 bin çalışanı olan şirketin mali olarak ayakta kalabilmesi için işgücünü yüzde 8,9 azaltma kararı aldıklarını bildirdi.

Şirkete bağlı Lion, Wings ve Batik havayollarında sözleşmeli çalışan 2 bin 600 kişinin bu karardan etkilendiğini kaydeden Prihantoro, bu durumun, başlıca masrafları azaltma ve organizasyonu yeniden yapılandırma çabalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Danang Mandala Prihantoro, şirketin operasyon ve gelir seviyesinde artış olması durumunda ise çalışanlarını öncelikli olarak yeniden işe almayı planladıklarını aktardı.

Kaynak: AA

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