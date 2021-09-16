Endonezya'da hava kirliliğinde Devlet Başkanı Widodo ihmalkar bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'da hava kirliliğinde Devlet Başkanı Widodo ihmalkar bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Endonezya'da hava kirliliğinde Devlet Başkanı Widodo ihmalkar bulundu

Endonezya'da mahkeme, Devlet Başkanı Joko Widodo ve 6 üst düzey yetkilinin vatandaşlara "temiz hava sağlama" konusunda ihmalkar davrandığına ve başkent Jakarta'daki kötü hava kalitesini iyileştirmelerine hükmetti.

Endonezya'da mahkeme, Devlet Başkanı Joko Widodo ve 6 üst düzey yetkilinin vatandaşlara "temiz hava sağlama" konusunda ihmalkar davrandığına ve başkent Jakarta'daki kötü hava kalitesini iyileştirmelerine hükmetti.

Endonezya'daki Jakarta Merkez Bölge Mahkemesi, 2 yıl önce Devlet Başkanı Joko Widodo, çevre, sağlık ve içişleri bakanlarının yanı sıra Jakarta, Banten ve Batı Java valilerine dava açan 32 kişilik grubu haklı buldu. Mahkeme, Devlet Başkanı Widodo ve 6 üst düzey yetkiyi vatandaşlara temiz hava sağlama konusunda ihmalkar buldu. Mahkeme Başkanı Saifuddin Zuhri, 7 yetkilinin ulusal hava kalitesi standartlarını bilim ve teknolojiye dayalı olarak insan sağlığını, çevreyi ve ekosistemleri korumak için yeterli olacak şekilde iyileştirmelerine hükmetti. Mahkeme heyetinden Duta Baskara, 7 isme yönelik "Vatandaşlara iyi ve sağlıklı bir çevre sağlama konusundaki görevlerini getirmede ihmalkar davrandılar" dedi. Widodo'nun insan haklarını ihlal ettiği yönündeki suçlamalar ise kabul edilmedi.

DAVACILAR TAZMİNAT YERİNE SUÇLULAR İÇİN YAPTIRIM TALEP ETTİ

Aktivistleri, tanınmış kişileri, sürücüleri ve kirlilikten kaynaklanan hastalığa yakalanan mağdurlardan oluşan davacı taraf, maddi tazminat talep etmezken, bunun yerine daha sağlam bir denetim ve suçlular için yaptırım uygulanmasını istedi. Davacıların avukatlarından Ayu Eza Tiara, "Sanıkların yenilgilerini akıllıca kabul etmelerini ve temyizde mücadele etmek yerine hava kalitesi koşullarını iyileştirmeye odaklanmalarını umuyoruz" dedi. Davalı tarafın mahkeme kararına itiraz edip etmeyeceği bilinmezken, sanıkların avukatları yorum yapmayı reddetti.

Jakarta'nın 10 milyon sakini bulunurken, bunun 3 katı metropol bölgesinde yaşıyor. Enerji ve Temiz Hava Merkezi'nin (CREA) 2020 raporuna göre Jakarta'daki ileri seviyedeki hava kirliliği çoğunlukla komşu Banten ve Batı Java'da bulunan araç emisyonlarından, fabrikalardan ve kömürle çalışan enerji santrallerinden kaynaklanıyor. Enerji santralleri de dahil olmak üzere 136 endüstriyel tesisin kirliliğe katkıda bulunduğu belirtiliyor.

(İHA)

Endonezya'da hava kirliliğinde Devlet Başkanı Widodo ihmalkar bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Boşanmak isteyen eşi falçatayla yaralama davasında hakimden 'Taliban mahkemesi' çıkışı

Boşanmak isteyen eşi falçatayla yaralama davasında hakimden "Taliban mahkemesi" çıkışı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Tunç Soyer Temel Karamollaoğlu İbrahim Altay
Magazin Eser Yenenler Acun Ilıcalı Göksel Amelia Hamlin
Spor Diego Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Hulusi Akar Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Endonezya'da hava kirliliğinde Devlet Başkanı Widodo ihmalkar bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:02:47. #1.11#