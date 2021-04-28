Endonezya'da güvenlik güçleriyle isyancı grup arasındaki çatışmada bir polis öldü
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Endonezya'da güvenlik güçleriyle isyancı grup arasındaki çatışmada bir polis öldü

Endonezya'da güvenlik güçleriyle isyancı grup arasındaki çatışmada bir polis öldü
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Yetkililer, Endonezya'nın Papua eyaletinde güvenlik güçleri ile isyancı bir grup arasında devam eden çatışmalarda bir polisin hayatını kaybettiğini, 5 isyancının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yetkililer, Endonezya'nın Papua eyaletinde güvenlik güçleri ile isyancı bir grup arasında devam eden çatışmalarda bir polisin hayatını kaybettiğini, 5 isyancının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Endonezya'nın en doğusundaki Papua eyaletinde, 8 Nisan'da isyancıların Puncak bölgesindeki Beoga köyünde 3 okulu ateşe vermesi ve bir öğretmeni vurarak öldürmesi sonrasında başlayan çatışmalar devam ediyor.

Yetkililer, dün Papua eyaletine bağlı Makki köyünde gerçekleşen çatışmalarda bir polis memurunun karnından vurularak öldürüldüğünü, 2 polisin yaralandığını bildirdi.

Polis yetkilileri, çıkan çatışmada Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusundan (TPNPB) ise 5 isyancının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Buna karşılık TPNPB Sözcüsü Sebby Sambom, çatışmalarda ölen 5 kişinin TPNPB mensubu değil, siviller olduğunu, Endonezya güvenlik güçlerinin Puncak bölgesindeki köylere baskın düzenleyerek köylüleri hedef aldığını iddia etti.

İsyancıların yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplar bağımsızlık yanlısı faaliyetlerde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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