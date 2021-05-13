Endonezya'da güvenlik güçleri 2 isyancıyı etkisiz hale getirdi
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Endonezya'da güvenlik güçleri 2 isyancıyı etkisiz hale getirdi

Endonezya'da güvenlik güçleri 2 isyancıyı etkisiz hale getirdi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Endonezya'nın Papua eyaletinde güvenlik güçleri ile isyancı grup arasında 8 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda 2 isyancının etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Endonezya'nın Papua eyaletinde güvenlik güçleri ile isyancı grup arasında 8 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda 2 isyancının etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Endonezya'nın en doğusundaki Papua eyaletinde, 8 Nisan'da isyancıların Puncak bölgesindeki Beoga köyünde 3 okulu ateşe vermesi ve bir öğretmeni vurarak öldürmesi sonrasında başlayan çatışmalar devam ediyor.

Yetkililer, çatışma sırasında isyancıların ormana kaçtığını, bölgeyi tarayan askerler tarafından biri komutan olmak üzere 2 isyancının ölü ele geçirildiğini aktardı.

Ayrıca, güvenlik güçlerinin çatışma bölgesinden miğfer, örgütsel doküman, onlarca balta, pala ve ok bulduğu kaydedildi.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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