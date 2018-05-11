Endonezya'da Filistinlilere Destek Gösterisi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir araya gelen binlerce kişi, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına karşı ve Filistin'deki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine destek amaçlı gösteri düzenledi.

Endonezya'da ABD'nin Kudüs kararı protesto edilirken, Filistinlilerin Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek verildi. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da toplanan binlerce kişi, "Özgür Filistin", "İsrail yasa dışı devlet", "Kudüs Filistinlilerin ve Müslümanlarındır" sloganları attı.

Filistinlilerin Toprak Günü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze şeridinin İsrail sınırında devam eden Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 48'e yükseldi. - JAKARTA