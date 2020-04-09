Endonezya'da feribotta koronavirüs paniği Duyan denize atladı
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DHA, Güncel

Endonezya'da feribotta koronavirüs paniği Duyan denize atladı

Endonezya'da feribotta koronavirüs paniği Duyan denize atladıEndonezya, (DHA)- Endonezya'da sefer yapan feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından durumun anons edilmesiyle yolcular denize atladı.

09.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:14

Endonezya'da feribotta koronavirüs paniği Duyan denize atladı

Endonezya, (DHA)- Endonezya'da sefer yapan feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edilmesinin ardından durumun anons edilmesiyle yolcular denize atladı. O anlar amatör kameralara yansıdı.

Endoneyza'nın Doğu Nusa Tenggara bölgesinden Maumere kentine giden feribotun çalışanlarında koronavirüs tespit edildi. Feribotun limana yanaşmasına izin verilmeyince, durum yolculara anons edildi. 255 yolcunun bulunduğu feribotta aniden panik havası yayıldı ve yolcular kendilerini suya attı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Endonezya'da feribotta koronavirüs paniği Duyan denize atladı

Kaynak: DHA

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