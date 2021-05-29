Endonezya'da feribot seyir halindeyken alev aldı
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Endonezya'da feribot seyir halindeyken alev aldı

Endonezya'da feribot seyir halindeyken alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Endonezya'da 181 yolcusu bulunan bir feribot seyir halindeyken alev alırken, denizin ortasında yaşanan can pazarı kameralara yansıdı.

Endonezya'da 181 yolcusu bulunan bir feribot seyir halindeyken alev alırken, denizin ortasında yaşanan can pazarı kameralara yansıdı.

Endonezya'da yaklaşık 181 yolcusu bulunan bir feribot seyir halindeyken alev aldı. Mürettebat ve yolcular yangından kaçmak için denize atlarken, olayda can kaybı olmadığı öğrenildi. Deniz Taşımacılığı Genel Müdürlüğü Sözcüsü Wisnu Wardana, ülkenin kuzeydoğusundaki Limafatola adasına gitmek üzere yola çıkan Karya Indah adlı feribotta yerel saatle 7.00 sıralarında yangın çıktığını açıkladı. Wardana, 22'si çocuk ve 14'ü mürettebat olmak üzere 181 yolcunun tamamının kurtarıldığını ve yakındaki bir adaya güvenli bir şekilde gönderildiğini söyledi. Yetkililerin hala olayın nedenini araştırdığını belirten Wardana, yangının makine dairesinde başladığından şüphelendiklerini aktardı.

Denizin ortasında yaşanan can pazarı telefon kameralarına saniye saniye yansırken, Ulusal Arama Kurtarma Ajansı söz konusu görüntüleri yayınladı. Görüntülerde, yolcuların ve mürettebatın denize atladığı ve feribottan yangın nedeniyle siyah dumanlar yükseldiği görüldü. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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