Endonezya'da Feribot Battı, 166 Kişi Kayıp

Endonezya hükümeti, Sumatra Adası'ndaki bir gölde batan feribotun yolcularından en az 166 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Yerel haberlere göre, Sumatra Adası'nın kuzeyindeki Toba Gölü'nde "aşırı kalabalık" nedeniyle batan feribotun, toplam sayısı bilinemeyen yolcularının büyük çoğunluğunu yaya ve motosikletliler oluşturuyordu.

Haberlere göre, gölde en az 350 kişinin katıldığı kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 18 kişi kurtarıldı ve yalnızca bir kişinin cesedi bulundu. - İstanbul