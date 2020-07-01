Endonezya'da esnaflar normalleşmeye rağmen "eski günlerini" arıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Endonezya'da esnaflar normalleşmeye rağmen "eski günlerini" arıyor

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen işletmeler, normalleşme sürecine rağmen "eski günlerini" arıyor.

01.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:48

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen işletmeler, normalleşme sürecine rağmen "eski günlerini" arıyor.

Ülke genelinde özellikle vakaların yoğun olduğu bölgelerde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle zor günler yaşayan işletme sahipleri, kısıtlamalar gevşetilse de eskisi gibi kazanç elde edememekten şikayet ediyor.

Başkent Cakarta'da giyim mağazası işleten 59 yaşındaki Pius Kurniawan, salgının başlamasıyla kazancının birden düştüğünü ve bazı günler hiçbir şey satamadığını belirterek, bu dönemde işletmenin ayakta kalması için işçi sayısını azaltmak ve bazı iş araçlarını satmak zorunda kaldığını ifade etti.

Kurniawan, yapılan satışların da işletme maliyetlerini bile karşılamaya yetmediğini belirterek, "Normalleşmeye rağmen çarşıda salgın sessizliği halen devam ediyor. Yeni süreçte kazancımızda artış yok." dedi.

Bina yönetiminin kira talebinde bulunmayarak kendilerine katkı sağladığını aktaran Kurniawan, ancak devletten herhangi bir destek görmediklerini ifade etti.

Bayan kuaförlüğü yapan 39 yaşındaki Rina Rengganis ise salgın tedbirleriyle 3 ay kapalı kaldıklarını ve bu sürede internet üzerinden kendi ürünlerinin satışı dışında hiçbir kazanç elde edemediğini söyledi.

Rengganis, geçirdikleri sıkıntılı dönemde çalışanların işten çıkartılmadığını ve ihtiyaçlarını kaşılayacak şekilde de asgari ücret ödemesi yaptıklarını dile getirdi.

Müşterileri için işletmelerinde sıkı hijyen önlemleri aldıklarını belirten Rengganis, "Bazı insanlar doğal olarak dışarı hala çıkmaya korkuyor. Bu nedenle salgın öncesindeki müşteri yoğunluğumuzu yakalayamadık." diye konuştu.

"Pazarlarda hala durgunluk yaşanıyor"

Pazarda yumurta satan Edi Sutrisno de ancak en temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar satış yapabildiğini ve zor günler geçirdiğini kaydetti.

Sutrisno, "Normalleşmeyle birlikte kazancım halen çok düşük. Pazarlarda halen durgunluk yaşanıyor." dedi.

Bogor kentinde restoran sahibi Andika Septiadi Muharam ise salgın tedbirleri kapsamında 2 ay kapalı kaldıktan sonra 27 Mayıs'ta yeniden faaliyete geçtiklerini ifade etti.

Muharam, 250 kişi olan kapasitelerinin, önlemler nedeniyle yarısını kullanmak zorunda kalmaları nedeniyle de şu an için gelirlerinin az olmasından şikayet etti.

İnsanlar paket servis yerine kafede oturmayı seviyor

Kısıtlamaların gevşetilmesine kadar sadece paket servis hizmeti vermeyi sürdürdüklerini aktaran kafe işletmecisi Farhat Ali Abdat da bu süreçte zor da olsa çalışanlarını işten çıkartmamış olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Abdat, salgın süreciyle insanların paket servis yerine kafede oturmayı sevdiklerini deneyimlediklerini kaydetti.

Kapılarının müşterilere açılması sonrasında işlerinin daha iyiye gittiğini söyleyen Abdat, yine de salgın öncesine göre mevcut durumda kazançlarının halen yüzde 30 az olduğunu belirtti.

Endonezya'da esnaflar normalleşmeye rağmen 'eski günlerini' arıyor

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Haber
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu Haber
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Haber
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme Haber
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
'Maskeni tak' diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Bakan Berat Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Adnan Menderes
Magazin Alişan Seda Sayan Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç İrfan Buz Adem Büyük Cüneyt Çakır Bülent Uygun
Daha Fazla Kız Bakan İzmir Temmuz
Şu an buradasınız: Endonezya'da esnaflar normalleşmeye rağmen "eski günlerini" arıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 12:49:07. #1.15#
title