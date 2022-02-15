Endonezya'da en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'da en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
 - Güncelleme:
Endonezya'da en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Omicron varyantının hızla yayıldığı Endonezya'da, 57 bin 49 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı.

Omicron varyantının hızla yayıldığı Endonezya'da, 57 bin 49 ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 134 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte 57 bin 49 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı tespit edildi.

Salgının başından bu yana tespit edilen vaka sayısının 4 milyon 901 bin 328'e ulaştığı ülkede, ölü sayısı 145 bin 455'e yükseldi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Endonezya, Omicron, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title