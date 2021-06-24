Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
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Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Endonezya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 20 bin 574 ile en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 20 bin 574 ile en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 574 vaka tespit edildi. Bu rakam salgında en fazla günlük vaka sayısı oldu. Ayrıca son 24 saatte virüs nedeniyle 355 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 53 bin 995'e yükselirken, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 949'a çıktı.

Güneydoğu Asya'da en fazla vaka sayısının ve virüse bağlı ölümlerin görüldüğü ülke Endonezya oldu.

Virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı 9 bin 201 artarak 1 milyon 826 bin 504'e çıktı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, başkent Cakarta'daki 10,5 milyon kişiden 7,5 milyonunun ağustos ayı sonuna kadar aşılanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.
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