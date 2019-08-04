Endonezya'da elektrik kesintisi: Trenler aniden durdu, telefon hatları ve trafik ışıkları çalışmıyor
Endonezya'da pazar günü yaşanan ve başkent Jakarta ve çevresindeki geniş bir bölgeyi etkileyen elektrik kesintisi hayatı felç etti.
Endonezya'da pazar günü yaşanan ve başkent Jakarta ve çevresindeki geniş bir bölgeyi etkileyen elektrik kesintisi hayatı felç etti.
Tren hatları, marketler, banka sistemleri kullanılamaz hale gelirken, havaalanları ve hastaneler ise jeneratörlerin yardımıyla işleyişine devam edebildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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16:36 Endonezya'da elektrik kesintisi: Trenler aniden durdu, telefon hatları ve trafik ışıkları çalışmıyor