Endonezya'da düşen yolcu uçağının motorunun denize çakılana dek çalıştığı düşünülüyor
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Endonezya'da düşen yolcu uçağının motorunun denize çakılana dek çalıştığı düşünülüyor

12.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:52
Endonezya'da düşen yolcu uçağının motorunun denize çakılana dek çalıştığı düşünülüyor

Endonezya'da denize düşen yolcu uçağının motorunun, denize çakılana dek çalıştığı sanılıyor.

Endonezya'da denize düşen yolcu uçağının motorunun, denize çakılana dek çalıştığı sanılıyor.

Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesinden (KNKT) yapılan açıklamada, radar verilerine göre, başkent Cakarta'dan havalandıktan kısa süre sonra düşen yolcu uçağında havadayken herhangi bir patlama yaşanmadığı belirtildi.

Yerel saatle 14.36'da havalanan uçağın, 10 bin 900 fite ulaştıktan sonra 14.40'da alçalmaya başladığı anlatılan açıklamada, uçağın 250 fitteyken de hala fonksiyonel olarak bilgi transfer edebildiği ifade edildi.

Bu kapsamda, eldeki verilerden, havadayken herhangi bir patlama yaşanmadığı ve uçak denize çarpana kadar motorunun hala çalıştığı değerlendirildi.

Öte yandan bölgede devam eden arama çalışmalarında yeri tespit edilen karakutuya henüz ulaşılamasa da iyileşen hava koşulları sayesinde enkazdan bugün çıkartılması bekleniyor.

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 12 kişilik mürettebat ile 50 yolcunun bulunduğu "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasındaki noktaya düştüğünü açıklamıştı.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uçağın kalkıştan 4 dakika sonra yaklaşık 11 bin fite çıktığı, ardından 1 dakikadan kısa sürede 250 fite düştüğü ve hava trafik kontrolü merkeziyle irtibatının kesildiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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