Endonezya'da düşen uçak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
10.01.2021 15:30 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:34
Endonezya'da okyanusa düştüğü tespit edilen yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Endonezya'da okyanusa düştüğü tespit edilen yolcu uçağının düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Endonezya'da 62 kişi taşıyan yolcu uçağının okyanusa düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yolcu uçağının radardan kaybolduğu anların görüntüleri de paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı