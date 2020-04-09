Endonezya'da dini etkinliğe katılıp ülkeye dönen Taylandlılarda Kovid-19 görüldü
Taylandlı sağlık yetkilileri, Endonezya'da dini bir etkinliğe katılıp ülkeye geri dönen 42 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.
09.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:36
Taylandlı sağlık yetkilileri, Endonezya'da dini bir etkinliğe katılıp ülkeye geri dönen 42 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.
Yetkililer, Endonezya'dan Tayland'a gelen 76 kişinin 42'sinde Kovid-19 görüldüğünü ve bu kişilerin hastanede karantina altına alındığını belirtti.
Tayland'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 423'e yükselirken, salgın sebebiyle 32 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'da 17 Mart'ta Tebliğ Cemaati tarafından düzenlenen etkinliğe 8 binin üzerinde kişi katılmıştı.
Kaynak: AA