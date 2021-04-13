Endonezya'da depremin yaraları sarılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endonezya'da depremin yaraları sarılıyor

Anadolu Ajansı / Aman Rochman - Haberler | Güncel

Endonezya'nın Malang kentinde 10 Nisan'da meydana gelen 6 şiddetindeki depremin açtığı yaralar sarılıyor.

Endonezya'nın Malang kentinde 10 Nisan'da meydana gelen 6 şiddetindeki depremin açtığı yaralar sarılıyor. Endonezya askeri personeli, çok sayıda evin yıkıldığı Majangtengah köyünde evlerin enkazından kullanılabilir eşyalarını toplayan köy sakinlerine yardım etti. Endonezya'nın Doğu Cava eyaletindeki Malang kenti yakınlarında meydana gelen depremde en az 8 kişinin hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Endonezya'da depremin yaraları sarılıyor
Endonezya'da depremin yaraları sarılıyor
Endonezya'da depremin yaraları sarılıyor
Endonezya'da depremin yaraları sarılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aman Rochman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Diego Caner Erkin Gökhan Töre Ali Palabıyık Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Endonezya'da depremin yaraları sarılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:15:27. #1.16#
title