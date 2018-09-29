Endonezya'da Deprem ve Tsunami: En Az 384 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'da dün meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami nedeniyle en az 384 kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya Acil Müdahale Kurumu, yaralı sayısının 350'nin üzerinde olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Reuters'a konuşan Kurum Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, "Bazı bölgelerle iletişim kurulamadığı için henüz detaylı rapor alamadık. Bulduğumuz cesetlerin büyük bölümü tsunami nedeniyle sahil şeridinde bulunuyordu. Ancak felaketin gerçek boyutu henüz bilinmiyor" dedi.



Endonezya'ya bağlı Sulawesi adasında bulunan Palu kentini etkileyen tsunamide dalga boyunun 3 metreye kadar yükseldiği bildirildi.

Bugün de gün boyunca güçlü artçı depremler kaydedildi. Deprem nedeniyle binlerce evin yıkıldığı ve zarar gören binalar arasında hastane, otel ve alışveriş merkezlerinin de bulunduğu belirtildi.



Bölgenin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanıyor. Palu kentine giden ana otoyol da toprak kayması nedeniyle trafiğe kapandı.

2004 yılında Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında meydana gelen depremin tetiklediği tsunami nedeniyle Hint Okyanusu şeridi boyunca 226 bin kişi yaşamını yitirdi. Bu tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin 120 bini Endonezya'daydı.