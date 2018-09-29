Endonezya'da Deprem ve Tsunami 384 Can Aldı

Bir dizi deprem ve ardından gelen tsunami, Endonezya'nın Sulawesi adasında 384 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Endonezya Felaket Ajansı'ndan Sutopo Purwo Nugrohoyapılan açıklamaya göre, 28 Eylül'de Palu kentinin 56 kilometre açığında gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki bir deprem ve ardından gelen tsunami 384 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olurken, Sulawesi adasında elektrik ve iletişim kesildi.

Yetkililer kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. - İstanbul