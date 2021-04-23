Endonezya'da denizaltı kurtarma çalışmaları sürüyor: ABD yardım gönderiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endonezya'da denizaltı kurtarma çalışmaları sürüyor: ABD yardım gönderiyor

Endonezya'da denizaltı kurtarma çalışmaları sürüyor: ABD yardım gönderiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Savunma Bakanlığı, Endonezya'da tatbikat sırasında iletişimin kesildiği denizaltında bulunan 53 mürettebatın kurtarma çalışmalarına katılmak için yardım gönderileceğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, Endonezya'da tatbikat sırasında iletişimin kesildiği denizaltında bulunan 53 mürettebatın kurtarma çalışmalarına katılmak için yardım gönderileceğini duyurdu.

Endonezya'da tatbikat sırasında iletişimin kesildiği denizaltında bulunan 53 mürettebatı kurtarmak için yoğun çaba harcanıyor. ABD Savunma Bakanlığı, Bali açıklarında çarşamba günü tatbikat sırasında kaybolan Endonezya denizaltısı KRI Nanggala 402'yi arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yardım gönderileceğini açıkladı. Endonezya ordusu, kaybolan denizaltıyı bulmak için zamana karşı yarışırken, Türkiye başta olmak üzere Almanya, Avustralya ve Fransa yürütülen çalışmalara yardım teklifinde bulundu. Endonezya ordusu geçen perşembe gecesi geç saatlerde 50 ila 100 metre derinlikte bir nesneyi tespit ettiklerini ve KRI Nanggala 402 olması umuduyla gemilerini sonar izleme ekipmanı ile bölgeye konuşlandırdıklarını açıkladı.

11 SAATLİK OKSİJEN KALDI

İletişimin kesildiği denizaltındaki oksijen ile ilgili açıklamalarda bulunan Endonezya askeri sözcüsü Achmad Riad, "Yalnızca yarın (Cumartesi) 03.00'e kadar vaktimiz var, bu nedenle bugün tüm çabalarımızı en üst düzeye çıkarıyoruz" diye konuştu.  Arama kurtarma çalışmalarına 6 savaş gemisi, bir helikopter ve 400 kişinin katıldığı belirtildi.


Endonezya'da denizaltı kurtarma çalışmaları sürüyor: ABD yardım gönderiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı
Dünya kayıp denizaltı için seferber oldu! Kötü olansa yalnızca 72 saatlik oksijeni kaldı
Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı
Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Müge Anlı Hazal Kaya Hande Erçel
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Endonezya'da denizaltı kurtarma çalışmaları sürüyor: ABD yardım gönderiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 17:55:58. #1.16#

title