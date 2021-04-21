Endonezya'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 53 mürettebatlı denizaltı kayboldu

Endonezya Donanması, içinde 53 kişinin bulunduğu bir denizaltı ile irtibatın koptuğunu ve arama faaliyetlerinin sürdüğünü açıklandı.

Endonezya Donanması, içinde 53 kişinin bulunduğu bir denizaltı ile irtibatın koptuğunu ve arama faaliyetlerinin sürdüğünü açıklandı.

Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıyı arama faaliyetlerine başlandı. Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Alman yapımı KRI Nanggala-402 tipi 53 mürettebatlı denizaltı, Bali'nin kuzeyinde gerçekleştirilen torpido tatbikatı sırasında komuta merkeziyle iletişimin kesilmesi sonucu kayboldu. Endonezya ordusu, kaybolan denizaltıyı bulmak üzere arama kurtarma çalışmalarına başladı. Yerel medya, Savunma Bakanlığı'nın Avustralya ve Singapur'dan arama çalışmaları konusunda yardım istediğini bildirdi. Endonezya medyasındaki habere göre denizaltı ile iletişimin 700 metre derinlikte kesildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı