Endonezya'da dang humması uyarısı
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Endonezya'da dang humması uyarısı

Endonezya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yılbaşından bu yana dang humması vaka sayısının 64 bin 251'e ulaştığı uyarısında bulundu.

Endonezya'da dang humması uyarısı
22.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:50

Endonezya Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde yılbaşından bu yana dang humması vaka sayısının 64 bin 251'e ulaştığı uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, yaptığı açıklamada, 1 Ocak-17 Haziran arası dönemde ülke genelinde 64 bin 251 dang humması vakası görüldüğünü belirtti.

Tarmizi, dang hummasının yayılımına karşı su birikintisi, atık su kanalı ve su depoları gibi sivrisinek üreme alanlarının ilaçlama ve temizliğine önem verilmesi konusunda halkı uyardı.

Dang humması kaynaklı can kaybının şu ana kadar 385 olduğunu aktaran Tarmizi, 8 bin 930 vaka ile en fazla dang hummasının da Bali eyaletinde kayda geçtiği bilgisini paylaştı.

Tarmizi ayrıca nisan sonrası yağışlı dönemin sona ermesiyle haziran ayında genellikle daha az görülmesi beklenen dang hummasındaki vaka artışının nedenini araştırdıklarını ifade etti.

Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde vakalar artış gösteriyor.

Endonezya'da dang hummasından 2016'da 1598, 2017'de 493, 2018'de 344, 2019'da da 917 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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