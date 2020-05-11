Endonezya'da da petrol tankerinde yangın: 22 yaralı
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Endonezya'da da petrol tankerinde yangın: 22 yaralı

Endonezya'da da petrol tankerinde yangın: 22 yaralı
11.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:41

Endonezya'nın Medan şehrindeki Belawan tersanesindeki bir petrol tankerinde art arda patlama geldi.

Endonezya'nın Medan şehrindeki Belawan tersanesindeki bir petrol tankerinde art arda patlama geldi. Olayda 22 çalışanının yaralandığı belirtilirken, itfaiye ekiplerinin de yangına müdahale ettiği ifade edildi.

Endonezya Medan şehrindeki Belawan tersanesine demirlenen bir petrol tankerinde art arda patlama geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 'JAG LEELA' isimli Aframax petrol tankerinde art arda patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alev topuna dönen gemide yangın çıktı. Gemide 22 personelin yaralandığı ifade edilirken, bazı personelin ise gemide mahsur kaldığı öğrenildi. Öte yandan, yangının yakında bulunan bir başka gemiye de sıçradığı öne sürüldü. Birçok itfaiye ekibinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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