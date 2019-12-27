Endonezya'da Çin'in Uygurlara yönelik politikaları protesto edildi
Endonezya'da Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik uyguladığı politikaları protesto amacıyla gösteri düzenlendi.
27.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:42
Endonezya'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygurlara yönelik uyguladığı politikaları protesto amacıyla gösteri düzenlendi.
Başkent Cakarta'da, İslam Savunucuları Cephesi (FPI) adlı örgütün, cuma namazı sonrası Çin'in Cakarta Büyükelçiliği önünde düzenlediği gösteriye yaklaşık bin kişi katıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com