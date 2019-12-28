Endonezya'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri protesto edildi
Protesto'dan görüntüler Protestoya katılanlardan görüntülerCAKARTA - Endonezyalılar, başkent Cakarta'da, Çin'in, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kültürel soykırım başta olmak üzere insan hakları ihlallerini protesto amacıyla gösteri düzenlendi.
Protesto'dan görüntüler
Protestoya katılanlardan görüntüler
CAKARTA - Endonezyalılar, başkent Cakarta'da, Çin'in, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kültürel soykırım başta olmak üzere insan hakları ihlallerini protesto amacıyla gösteri düzenlendi.
Çin'in Cakarta Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Çin'in insan hakları ihlallerine karşı protesto gösterisi düzenledi.