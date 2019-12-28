Endonezya'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri protesto edildi
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Endonezya'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri protesto edildi

Protesto'dan görüntüler Protestoya katılanlardan görüntülerCAKARTA - Endonezyalılar, başkent Cakarta'da, Çin'in, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kültürel soykırım başta olmak üzere insan hakları ihlallerini protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

28.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:15
Endonezya'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri protesto edildi

Protesto'dan görüntüler

Protestoya katılanlardan görüntüler

CAKARTA - Endonezyalılar, başkent Cakarta'da, Çin'in, Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kültürel soykırım başta olmak üzere insan hakları ihlallerini protesto amacıyla gösteri düzenlendi.

Çin'in Cakarta Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Çin'in insan hakları ihlallerine karşı protesto gösterisi düzenledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Endonezya'da Çin'in Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri protesto edildi
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