Endonezya'da çiftlerin nikahı Kovid-19 tedbirleri altında kıyılmaya başladı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Harun Keuchik Camisi Nikah için gelen maskeli vatandaşlar İmamın konuşması Çiftlerin nikahının kıyılnması detaylar AÇE - Endonezya'da normalleşme süreciyle birlikte evlenmek isteyen çiftlerin nikahı sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kıyılıyor.
19.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:35
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Harun Keuchik Camisi
Nikah için gelen maskeli vatandaşlar
İmamın konuşması
Çiftlerin nikahının kıyılnması detaylar
AÇE - Endonezya'da normalleşme süreciyle birlikte evlenmek isteyen çiftlerin nikahı sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kıyılıyor.
Kaynak: AA