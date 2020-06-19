Endonezya'da çiftlerin nikahı Kovid-19 tedbirleri altında kıyılmaya başladı
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Endonezya'da çiftlerin nikahı Kovid-19 tedbirleri altında kıyılmaya başladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Harun Keuchik Camisi Nikah için gelen maskeli vatandaşlar İmamın konuşması Çiftlerin nikahının kıyılnması detaylar AÇE - Endonezya'da normalleşme süreciyle birlikte evlenmek isteyen çiftlerin nikahı sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kıyılıyor.

19.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:35

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Harun Keuchik Camisi

Nikah için gelen maskeli vatandaşlar

İmamın konuşması

Çiftlerin nikahının kıyılnması detaylar

AÇE - Endonezya'da normalleşme süreciyle birlikte evlenmek isteyen çiftlerin nikahı sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kıyılıyor.

Endonezya'da çiftlerin nikahı Kovid-19 tedbirleri altında kıyılmaya başladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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