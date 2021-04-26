Endonezya'da batan denizaltıdaki mürettebatın "Elveda" şarkısını söylediği görüntüler ortaya çıktı

Endonezya ordusu, batan denizaltıdaki askerlerin "Sampai Jumpa" (Elveda) adlı şarkıyı söyledikleri görüntüleri yayınladı.

Endonezya ordusu, batan denizaltıdaki askerlerin "Sampai Jumpa" (Elveda) adlı şarkıyı söyledikleri görüntüleri yayınladı.

Endonezya'da 21 Nisan'da tatbikat sırasında Bali Adası açıklarında batan KRI Nanggala-402 denizaltısında hayatını kaybeden askerlerin birkaç hafta önce çekilen görüntülerini yayınladı. Gitar eşliğinde "Sampai Jumpa" (Elveda) adlı şarkıyı söyleyen askerlerin görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.

Bali açıklarında kaybolan denizaltının 4 gün sonra enkazına ulaşılmış ve 53 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Arama kurtarma çalışmalarına en az 25 donanma gemisi katılmış, ABD, Malezya ve Singapur da bölgeye gemi sevk etmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı