Endonezya'da Başkanlık Sarayı yakınında korkutan patlama
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Endonezya'da Başkanlık Sarayı yakınında korkutan patlama

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Başkanlık Sarayı yakınında meydana gelen patlamada, 2 Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) askeri yaralandı.

03.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:45
Endonezya'da Başkanlık Sarayı yakınında korkutan patlama

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Başkanlık Sarayı yakınında meydana gelen patlamada, 2 Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (TNI) askeri yaralandı.

Başkent Cakarta'da Başkanlık Sarayı'nın hemen yakınında bulunan Ulusal Anıt'ta patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 2 Endonezya askeri hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yapılan incelemeler sonucunda patlamanın bir 'duman bombası' sebebiyle gerçekleştiğini açıkladı. Yaralanan askerlerin ise duman bombasını, Ulusal Anıt'ın yakınında buldukları sırada patladığı belirtildi.

Cakarta polis sözcüsü Komiser Yusri Yunus, duman bombalarının uzakta patlaması durumda zararsız olacağını ancak yakın mesafeden yakıcı olabileceğini söyledi


Kaynak: DHA
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