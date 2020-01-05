Endonezya'da aşırı yağışların yol açtığı can kaybı 60'a yükseldi
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Endonezya'da aşırı yağışların yol açtığı can kaybı 60'a yükseldi

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a çıktı.

05.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:58
Endonezya'da aşırı yağışların yol açtığı can kaybı 60'a yükseldi

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 60'a çıktı.


Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Agus Wibowo, yaptığı açıklamada, başkent Cakarta, Depok, Bekasi ve Tangerang kentlerinin yanı sıra Bogor ve Lebak bölgesinde yılbaşı gecesinden bu yana etkili olan yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a ulaştığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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