Endonezya'da Afganlardan BM önünde ikamet işlemlerinin hızlandırılması eylemi

Endonezya'da yüzlerce Afgan sığınmacı, başkent Cakarta'daki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) önünde ikamet işlemlerinin hızlandırılması için gösteri düzenledi.

Cakarta'daki BMMYK binası önünde toplanan Afgan sığınmacılar, ikamet işlemleriyle ilgili taleplerde bulunmak için gösteri yaptı.

Ailelerinin tehlikede olduğu yönünde sloganlar atan grup, "acilen" sığınmacı statülerinin değiştirilmesi talebinde bulundu.

Afgan sığınmacılar, BM yetkililerine "Mültecileri yerleştir ve hayat kurtar" çağrısı yaparken, ülkedeki çalışma, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının önünün açılmasını da istedi.

Göstericilerden 31 yaşındaki Bibi Rahima Farhangdos, BMMYK'den 2016'da sığınmacı kimliği aldığını ancak bu tarihten beri statüsünde değişiklik olmadığını kaydetti.

Farhangdos, ülkede izni olmadığı için çalışamadığını ve hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Endonezya'nın Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler arasında yer almaması nedeniyle ülkede sığınmacılar çalışma, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.

Bölgedeki sığınmacıların Avustralya'ya ulaşmak için Endonezya'yı geçiş güzergahı olarak kullandığı biliniyor.

Resmi verilere göre, Endonezya'da Aralık 2020 itibarıyla yaklaşık 50 ülkeden 14 bin kadar göçmen bulunduğu açıklanmıştı.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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