Endonezya'da 8 bin yıllık çocuk mezarı keşfedildi
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Endonezya'da 8 bin yıllık çocuk mezarı keşfedildi

10.11.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:30
Endonezya'da 8 bin yıllık çocuk mezarı keşfedildi

Endonezya'da 8 bin yıl önce yaşamış ve türünün ilk örneği olan çocuk mezarı keşfetti.

Endonezya'da 8 bin yıl önce yaşamış ve türünün ilk örneği olan çocuk mezarı keşfetti. 

Endonezya'nın Alor Adası'ndaki Makpan Mağarası'nda arkeologlar tarafından yapılan keşifte, 8 bin yıl önceye ait 4-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk mezarı bulundu. Çocuğun yanakları, o dönemin cenaze geleneklerine uygun olarak kırmızı aşı boyasıyla boyanmış halde keşfedildi.

Arkeologlar tarafından yapılan açıklamada, o döneme ait cenaze merasimlerinde, çocuğun, kol ve bacak kemiklerinin mezardan çıkarıldığı ifade edildi. Arkeologlar, türünün ilk örneği olan bu nadir mezarın dönem hakkında birçok bilgi sağlayacağını tahmin ediyor.


Endonezya'da 8 bin yıllık çocuk mezarı keşfedildi
Endonezya'da 8 bin yıllık çocuk mezarı keşfedildi
Endonezya'da 8 bin yıllık çocuk mezarı keşfedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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