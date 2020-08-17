Endonezya'da 75. Bağımsızlık Günü kutlamaları
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Endonezya Bayrağı ile denize giren vatandaşlar Vatandaşların bayrakla yüzmesi Undang Hendarno ile röportajCAKARTA - Endonezya'da, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü çeşitli törenlenle kutlandı.
17.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:30
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Endonezya Bayrağı ile denize giren vatandaşlar
Vatandaşların bayrakla yüzmesi
Undang Hendarno ile röportaj
CAKARTA - Endonezya'da, 17 Ağustos Bağımsızlık Günü çeşitli törenlenle kutlandı.
Kaynak: AA