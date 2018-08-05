Endonezya'da 7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Endonezya'nın Lombok Adası'nda 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddeli sarsıntı sornası yapılan tsunami uyarısı birkaç saat sonra kaldırıldı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin adanın kuzey sahili açıklarında 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Geçen hafta adada meydana gelen depremde 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Lombok Adası yürüyüş parkurları ve sahilleri ile turistlerin ilgi gösterdiği bir yer.

Gelen ilk bilgilere göre depremde can kaybı olmadı.

Endonezya Meteoroloji Kurumu'nun müdürü Dwikorita Karnawati, önlem amaçlı olarak bu bölgede yaşayanların yüksek alanlara çıkmasını istedi.

Sarsıntılar nedeniyle yakındaki bir volkan çevresinde geniş çaplı tahliye başlatıldı.

Deprem Bali Adası'nda da hissedildi.