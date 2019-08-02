Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 7 şiddetindeki depremin ardından tsunami alarmı verildi.

2.08.2019 15:49
Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 7 şiddetindeki depremin ardından tsunami alarmı verildi.

ABD Jeoloji Merkezi (USGS), Endonezya'nın kuzeydoğusunda bulunan Sumatra Adası'nda bugün 7 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS, depremin Sumatra Adası'ndaki Teluk Betung şehrinin 227 kilometre açıklarında, yerin 59 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Ciddi herhangi bir kayıp bildirilmeyen depremin ardından Endonezya Jeofizik Ajansı, tsunami uyarısında bulundu. - SUMATRA

Kaynak: İHA
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