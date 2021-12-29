Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Endonezya'nın Maluku eyaletinin güney kıyılarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Maluku eyaletinin güney kıyılarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Maluku eyaletinin güney kıyılarında yerel saatle 01.25'te 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Maluku eyaletine bağlı Southwest Maluku Regency'nin 45 kilometre kuzeybatısı olduğu aktarıldı. Merkez üssüne yakın adalarda ve kasabalarda şiddetli sarsıntı hissedildiği belirtildi. Tsunami uyarısı yapılmazken, artçı sarsıntıları karşı uyarıda bulunuldu. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan da şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.

(İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Akdeniz beşik gibi! 5,5'lik sarsıntının ardından bir şiddetli deprem daha

Akdeniz beşik gibi! 5,5'lik sarsıntının ardından bir şiddetli deprem daha

 Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title