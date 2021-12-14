Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Abd Jeolojik Araştırmalar Merkezi, ülkenin Flores Island bölgesi açıklarında yerel saatle 11.20'de yerin 18,5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,3 olarak açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, depremin bölgede kuvvetli şekilde hissedildiğini bildirdi.

Muhari, "Henüz hasar bilgisi yok ancak ekipler bilgi toplamak için çalışıyor." ifadesini kullandı.

Yerel medya kuruluşlarında yer alan fotoğraflarda, depremde bazı evlerin kısmen yıkıldığı görüldü.

Ciddi hasar veya ölümün bildirilmediği depremde Endonezya makamları, tespit edilen ondan fazla küçük artçı sarsıntı konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda da sarsıntının şiddetinin paniğe neden olduğu gözlendi.

Maumere kasabasında çok sayıda kişinin olası tsunami endişesiyle yüksek yerlere çıktığı bildirildi.

BBC'ye konuşan bir bölge sakini, "Herkes şoke oldu. Evlerinden kaçıyorlardı. Bazıları tepelere koşmaya hazırdı." dedi.

Deprem, Doğu Cava bölgesinde 48 kişinin ölümüne neden olan Semeru Yanardağı patlamasından 10 gün sonra meydana geldi.

Endonezya'nın Batı Sulawesi bölgesinde ocakta 6,2 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.