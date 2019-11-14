Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14.11.2019 19:56 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:56
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin Jailolo kentinin 137 kilometre kuzeyi açıklarında olan depremin, yerin 73 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem sonrası tsunami alarmı verildi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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