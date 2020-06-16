Endonezya'da 65 yaşındaki kadın, evlat edindiği 24 yaşındaki genç ile evlendi
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Endonezya'da 65 yaşındaki kadın, evlat edindiği 24 yaşındaki genç ile evlendi

Endonezya'da 65 yaşındaki Mbah Gambreng, evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras ile evlendi.

Endonezya'da 65 yaşındaki kadın, evlat edindiği 24 yaşındaki genç ile evlendi
16.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:45

Endonezya'da 65 yaşındaki Mbah Gambreng, evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras ile evlendi. Gambreng, "Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu" dedi.

Endonezya'nın Güney Samatra bölgesinde yaşayan Mbah Gambreng, evlat edindiği 24 yaşındaki Ardi Waras adlı gençle evlendi. "Onu evlat edindiğimde evlenmek gibi bir niyetim yoktu" diyen Gambreng, Endonezya medyasına yaptığı açıklamada, "Ona, artık yaşının geldiğini ve evlenmesi gerektiğini söyledim. O da bana benimle evlenmek istediğini söyledi. Çok şaşırdım ve kabul ettim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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