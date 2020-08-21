Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem Endonezya açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Doğu Nusa Tenggara bölgesi Larantuka ilçesinin 171 kilometre güneydoğusu olduğu ifade edildi. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybına yönelik herhangi bir açıklama da yapılmadı. - JAKARTA

Kaynak: İHA