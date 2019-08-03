Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem: En az 4 ölü; 200'den fazla bina hasar gördü
Endonezya'nın Sumatra ve Java adalarında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem 4 can aldı, en az 4 kişi de yaralandı. Merkez üssü Hint Okyanusu'nda, Sumatra'ya 227 kilometre uzaklıktaki bir nokta olan deprem iki adada en az 200 binanın hasar görmesine neden oldu.
Endonezya'nın Sumatra ve Java adalarında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem en az 4 can aldı; olayda 200'den fazla bina hasar gördü.
Merkez üssü Hint Okyanusu'nda, Sumatra'ya 227 kilometre uzaklıktaki bir noktada olan deprem iki adada hasara yol açtı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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