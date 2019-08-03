Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem: En az 4 ölü; 200'den fazla bina hasar gördü

Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem: En az 4 ölü; 200'den fazla bina hasar gördü

Endonezya'nın Sumatra ve Java adalarında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem 4 can aldı, en az 4 kişi de yaralandı. Merkez üssü Hint Okyanusu'nda, Sumatra'ya 227 kilometre uzaklıktaki bir nokta olan deprem iki adada en az 200 binanın hasar görmesine neden oldu.

3.08.2019 16:51
Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem: En az 4 ölü; 200'den fazla bina hasar gördü

Endonezya'nın Sumatra ve Java adalarında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem en az 4 can aldı; olayda 200'den fazla bina hasar gördü.

Merkez üssü Hint Okyanusu'nda, Sumatra'ya 227 kilometre uzaklıktaki bir noktada olan deprem iki adada hasara yol açtı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et