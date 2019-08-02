Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2.08.2019 15:53
Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) yaptığı ölçümlemeye göre, Endonezya'nın Cava adası açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et