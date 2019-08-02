Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Java Adası açıklarında 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tugu Hilir'in 105 kilometre güneybatısı olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yerin 42,8 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Yetkililer, bu nedenle kıyı kesiminde bulunanlardan yüksek yerlere çıkmasını istedi.

Kaynak: AA