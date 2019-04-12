Endonezya'da 6.8 Büyüklüğünde Deprem (2)
Endonezya'nın Sulawesi adasında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Sulawesi adasında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10 km derinde meydana geldiği belirtildi. Yetkili kurumlardan 'tsunami' uyarısı yapıldı.
Endonezya'da yer alan Sulawesi adasında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından adanın belirli bölgelerindeki vatandaşlar araçları ile şehir içi bölgelerden kaçmaya başladı. Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı (BMKG) tsunami riskine karşı halkı uyardı.
Kaynak: DHA