Endonezya'da 6.7 şiddetinde deprem
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Endonezya'da 6.7 şiddetinde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Endonezya'da 6.7 şiddetinde deprem

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde 6.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde 6.7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın batısındaki Doğu Java bölgesinde yerel saatle 14.00'te 6.7 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. 25 kilometre derinlikte kaydedilen depremin merkez üssünün Malang'ın 90 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, henüz bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. - JAKARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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