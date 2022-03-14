Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

AA - İdris Sülün - Güncel
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Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

KUALA Endonezya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

KUALA Endonezya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Pariaman şehrinin 167 kilometre batısı olduğunu duyurdu.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / İdris Sülün - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Araştırma, Endonezya, Güncel, Haberler

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