Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem
AA - İdris Sülün - Güncel
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KUALA Endonezya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
KUALA Endonezya açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Pariaman şehrinin 167 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
AA / İdris Sülün - Güncel