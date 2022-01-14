Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem Endonezya'ya bağlı Java adasının güneybatısında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

- Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

JAKARTA - Endonezya'ya bağlı Java adasının güneybatısında 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Java adasının güneybatısında yer alan Banten bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin başkent Jakarta ile Lampung, Jabodetabek, Tasikmalaya ve Bandung'da şiddetli şekilde hissedildiği ve birçok kişinin binalardan dışarı çıktığı aktarıldı. Depremin tsunami riski oluşturmadığı bildirildi.

Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,7 büyüklüğünde deprem

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