Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu - Haberler
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Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu
AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,6 büyüklüğündeki depremin 37 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

USGS, depremin merkez üssünün Labuan bölgesinin 88 kilometre güneyi olduğunu belirtti.

Can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından "tsunami" uyarısında bulunulmadı.

Endonezya'nın Batı Sulawesi bölgesinde Ocak 2021'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke, "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem ve volkan kuşağında yer alıyor.

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AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri

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