Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

07.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:14
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki eyaletinde 6,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Simeulue bölgesinde yer alan Sinabang kentinin 24 kilometre güneybatı açıklarındaki 6,4 büyüklüğündeki depremin 13 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Kaynak: AA
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