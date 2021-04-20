Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUALA Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMGK) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Sumatra'ya bağlı Nias kentinde yerel saatle 06.58'de 6,4 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve merkez üssü Nias'ın 142 kilometre batısı olarak belirlenen deprem Padang, Batı Sumatra ve Açe Singkil bölgelerinde de hissedildi.

Depremde can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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