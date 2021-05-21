Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Doğu Java bölgesi Blitar kenti yakınlarındaki Hint Okyanusu'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
– Endonezya'nın Doğu Java bölgesi Blitar kenti yakınlarındaki Hint Okyanusu'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Endonezya
Endonezya 6.3 büyüklüğündeki depremle sallandı. Okyanusta meydana gelen depremin 21 Mayıs 2021 akşamı erken saatlerde yerel saatle 19.09'da gerçekleştiği ve yüzeyin 123 km altında orta derinlikte kaydedildi. Depremin geniş bir alanda hissedildiği ifade edildi.
- Endonezya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı