Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

01.11.2020 09:35 | Son Güncelleme: 01.11.2020 09:38
Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Maluku'ya bağlı Güneybatı Maluku bölgesinin 198 kilometre kuzeydoğu açıklarında olan depremin yerin 196 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Bölgedeki Saumlaki ve Dobo'da da hissedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

İlgili Haberler

6,6 büyüklüğünde deprem (3)
6,6 büyüklüğünde deprem (3)
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem - Deprem sonarı ortaya çıkan toz bulutu
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem - Deprem sonarı ortaya çıkan toz bulutu
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem - Bilgisayarda oyun oynayan kişinin yaşadığı panik anı
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem - Bilgisayarda oyun oynayan kişinin yaşadığı panik anı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Gökhan Alkan Burak Özçivit
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Eddie Newton Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Endonezya'da 6,3 büyüklüğünde deprem - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 09:39:30. #1.14#
title